Sıcaklık aniden azalacak. Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Bugün batı bölgelerde kuvvetli yağış görülecek. Yağışlı hava yarın, batı kıyılar hariç tüm yurdu etkisi altına alacak.

Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimler dışında iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Deprem bölgesinde fırtına bekleniyor

Yarın, deprem bölgesindeki illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi de var.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle Hatay’da daha da etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık 8 ila 15 derece düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bu hafta 8 ila 15 derece düşecek.

Soğuk ve yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Ankara'ya yarın kar geliyor

Yeni haftaya sisle uyanan Başkentlileri bugün gök gürültülü sağanak bekliyor. Yarın görülecek kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olacak. Ankara'da sıcaklık, yarın 3 dereceye, perşembe sabaha karşı sıfırın altında 5 dereceye kadar inecek.

İstanbul iki gün yağmurlu

İstanbullular yeni haftaya 18 dereceye ulaşan sıcak bir havayla başladı. Ancak iki gün boyunca yağmur bekleniyor. Yarın sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek.

İzmir'de bugün sağanak bekleniyor

İzmir’de ise sadece bugün, özellikle iç kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hafta başında 22 derece olan sıcaklık hafta ortasında 14 dereceye kadar inecek.