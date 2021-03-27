Rum Kesimi'nde camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Limasol'daki Yalova Camii'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından ırkçı yazılar yazıldı. Yunan bayrağı ve haç çizildi.

Türkiye'den de saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Mora ayaklanmasında gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Limasol kentindeki camiye yönelik saldırıları kınadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır.

Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur.

Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 27, 2021

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir."