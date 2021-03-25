Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200. yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı.

[Fotoğraf: DHA]

Grup, Piskobu Camii’nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç da çizerek, "Bütün Türklere ölüm, 1821" yazdı.

[Fotoğraf: DHA]

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın" denildi.