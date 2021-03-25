ABD ilaç şirketi Pfizer firmasından yapılan açıklamada, gönüllüler üzerinden dün ilk testlere başlandığı belirtilerek, 12 yaş altındaki çocuklara aşılamanın 2022 yılı başlarında genişletilmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Aşının 1. ve 2. faz denemelerde güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı aktarılan açıklamada, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği söylendi.

Açıklamada, 6 ay-11 yaş aralığı test çalışması sonuçlarının 2021’in ikinci yarısında alınmasının umulduğu, Pfizer’in 12-15 yaş aralığı için devam eden aşı çalışmalarının sonuçlarının da gelecek haftalarda açıklanmasının beklendiği kaydedildi.