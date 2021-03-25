Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden: 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmemiz çok zor
[Fotoğraf: AA]
ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’a kadar Afganistan’dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıkladı.
Öte yandan Joe Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ABD Afganistan Joe Biden
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