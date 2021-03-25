Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar COVID-19 yardımı
[Fotoğraf: AA]
ABD, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 15 milyon dolar insani yardım sağladığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor" sözlerine yer verildi.
Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı ve Gazze ve Batı Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün COVID-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.
Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.
Etiketler: ABD Filistin Devleti Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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