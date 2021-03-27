Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, yeni işbirliği imkanları, koronavirüs ile mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği öngörülüyor.