Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme 2 saate yakın sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen basına kapalı görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.
Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, yeni işbirliği imkanları, koronavirüs ile mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği öngörülüyor.
Etiketler: Katar Koronavirüs Recep Tayyip Erdoğan
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