Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve

İnsan Hakları Eylem Planı'nın ardından yeni reform paketi de yolda...

Reform belgeleri kapsamında atılacak adımlar Meclis’te şekillenecek. Hangi başlıkların paketlerde yer alacağı yasa teklifleriyle netleşecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor

Peki yeni yasama döneminde yasalaşması beklenen adımlar neler olacak?

Edinilen bilgiye göre, belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek. Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak. Adli Tıp Kurumu'nda “hedef süre uygulaması” hayata geçirilecek.

Yargıda ihtisaslaşma adımları

Yargıda ihtisaslaşmada da önemli adımların atılması bekleniyor.

Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

Stajyer avukatlara sigorta

Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler de gündemde...

Çocuk teslimine ilişkin kararların yerine getirilmesi de icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak.