Meclis mesaisine "yeni reform paketi"yle başlayacak
Yargıda reform çalışmaları yeni yasama döneminin öncelikli başlıklarından biri olacak. Atılacak adımlar Meclis’te şekillenecek. Hazırlanacak paketlerle yargının bazı özel alanlarda ihtisaslaşması ve hızlanması amaçlanıyor. İşte ayrıntılar...
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ve
İnsan Hakları Eylem Planı'nın ardından yeni reform paketi de yolda...
Reform belgeleri kapsamında atılacak adımlar Meclis’te şekillenecek. Hangi başlıkların paketlerde yer alacağı yasa teklifleriyle netleşecek.
Hakim ve savcı yardımcılığı geliyor
Peki yeni yasama döneminde yasalaşması beklenen adımlar neler olacak?
Edinilen bilgiye göre, belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek. Türk yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak. Adli Tıp Kurumu'nda “hedef süre uygulaması” hayata geçirilecek.
Yargıda ihtisaslaşma adımları
Yargıda ihtisaslaşmada da önemli adımların atılması bekleniyor.
Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
Stajyer avukatlara sigorta
Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler de gündemde...
Çocuk teslimine ilişkin kararların yerine getirilmesi de icra dairelerinin görev alanından çıkartılacak.
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