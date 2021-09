Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

"Türkiye bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek"

Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Türkiye inşallah bu eserleriyle dünyaya ayrı bir mesaj verecek. Yargıtay'ı tek çatı altına toplayarak halen önünde 516 bin civarında derdest dosya bulunan bu kurumun işleyişindeki vakit ve kalite kaybının önüne geçtik.

Ankara'ya yeni adalet binası müjdesi

Ankara'ya bir de şanına ve tarihine yakışır bir adalet binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak. Mevcudun 4 katı büyüklükte yapılacak bina Ankara'nın ihtiyacını uzun süre karşılayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız.https://t.co/0V0zeNqruB pic.twitter.com/zXI6CrzkN3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2021

"Adalet, devletin varlığının sebebidir"

Adalet aynı zamanda toplumun huzur ve barışının, refahının teminatıdır. Adalet, devletin varlığının sebebidir. Kanuni Sultan Süleyman 'kılıcın yapamadığını adalet yapar' diyor. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras da işte bu anlayış olacaktır.

"Hukukun zulme alet edildiği kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü zalimler sergiledi"

Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için kıymetlidir. Maalesef yakın tarihimizde bu mukaddes sorumluluğu millet için ve millet adına taşımaktan bihaber, sözümona yargı mensuplarına rastladık. Hukukun zulme alet edildiği kötü alışkanlığın son halkasını FETÖ'cü zalimler sergiledi. FETÖ'nün hakim-savcı görünümlü mensupları, milletimizin adalet duygusunu en kirli, en rezil şekilde suistimal etmeye kalktılar. Milletin, devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensupları darbe girişimine karşı kararlılıkla hukuku işlettiler.

"Demokrasilerde hukuku ve hakkaniyetinin sınırları içerisinde yargı kararları da eleştirilebilir"

Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz. Adaleti sadece adliye binlarına, duruşma salonlarına tahsisli bir kavram olarak görmeyeceğiz. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı, kararlarının hiçbir koşulda eleştirilemeyeceği anlamına gelmez. Adil davranma yükümlülüğü her kurum, her fert için geçerli bir yükümlülüktür. Demokrasilerde hukuku ve hakkaniyetinin sınırları içerisinde yargı kararları da eleştirilebilir.

'Yargının performansını artıracak her türlü yardımı sağlayacağız'

Yürütme olarak bize düşen yargının performansını artıracak her türlü yardımı sağlamaktır. Yeni adli yılda yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz.

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirdik"

Adli tatilden hemen önce 4. Yargı Paketimizle kadına yönelik şiddetle mücadele maddesini güçlendirdik. Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler. Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük bir kazanç olacaktır. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Gönlümüz arzu ederki, tüm siyasi partiler olarak yeni anayasa hazırlığımızı beraber gerçekleştirelim.