Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, büyüme oranıyla ilgili açıklama yaptı.

"Yüzde 21,7'lik büyüme ile en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşıldı"

Altun, "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 ile tarihi bir büyüme gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük çeyreklik büyüme oranına ulaşmıştır" dedi.

"İhracatımız 55 milyar dolara ulaştı"

"TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin üretim ve ihracat temelli nitelikli bir büyüme içinde olduğunu göstermektedir" diyen Altun, şöyle devam etti:



"Hizmet, sanayi, bilgi ve iletişim, sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerdir. 2020’nin ikinci çeyreğine göre bu yıl; mal ve hizmet ihracatı yüzde 59,9, iş gücü ödemeleri yüzde 36,1 arttı. İhracatımız ise yüzde 69,7 artarak 55 milyar dolara ulaştı."

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyleyen Altun, "Tüm bu veriler, iş gücü ödemelerindeki artışın istihdamın artmasına katkı sağladığı, bunun yanında üretimin ve ihracatın arttığını göstermektedir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimizin başarılı politikalarıyla Türkiye, giderek büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.