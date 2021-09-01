Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni balık sezonuyla ilgili açıklama yaptı.

Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…"