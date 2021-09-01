Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balıkçılara mesaj
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni balık sezonuyla ilgili açıklama yaptı.
Balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun…"
Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçı kardeşlerimize Allah’tan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağların hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021
Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgârınız kolayına, bahtınız açık olsun… pic.twitter.com/tc1hM9sFNE
Etiketler: Balıkçılık Recep Tayyip Erdoğan
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