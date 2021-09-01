Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Afganistan ve Suriye'deki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapıldı. Suriye’ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan Güvenlik Konseyi kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığını belirtti. Uluslararası toplumun acilen ve kararlı bir şekilde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Suriye'de mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu da ifade edildi.

