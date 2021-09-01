Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın: Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanı yok
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ankara'da, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile görüştü. Kalın görüşmede, "Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanı yok" mesajı verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Afganistan ve Suriye'deki insani durum ve yardım konuları ele alındı.
Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapıldı. Suriye’ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan Güvenlik Konseyi kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.
İbrahim Kalın, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığını belirtti. Uluslararası toplumun acilen ve kararlı bir şekilde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede, Suriye'de mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu da ifade edildi.
Etiketler: İbrahim Kalın Birleşmiş Milletler
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