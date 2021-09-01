Geniş bir coğrafyadaki Türklere hizmet verecek. Türk firmaların bölgeye yatırımında teşvik edici olacak. Sırbistan'ın Yeni Pazar şehrine Türk Başkonsolosluğu açıldı.

Açılış törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Nikola Selakoviç ile birlikte katıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da video mesaj gönderdi. Sırbistan ile iş birliğinin her alanda geliştiğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi noktasına ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, açılışı yapılan Başkonsolosluğun bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun açılması için gerekli izni veren ve resmi prosedürleri hızlı bir şekilde tamamlayan Sırbistan hükümetine teşekkür etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'i geçen yıl 6 Kasım'da Antalya'da ağırladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, o toplantıda resmi işlemlerin tamamlanması için ricada bulunduklarını ve döndükten sonra Selakovic'in süreci takip ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugünkü açılışla Yeni Pazar'da ilk başkonsolosluk açan ülkenin dışişleri bakanı olmaktan onur duyduğunu ve Bosna Hersek'in de Yeni Pazar'da başkonsolosluk açacağını duymaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"Sırbistan'daki Sancaklı kardeşlerimiz ve ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımız, Türkiye ile Sırbistan arasında bir gönül bağıdır" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Sancak bölgesinin bereketli topraklar olduğunu, siyasetçiler, ilim adamları ve her dalda sporcular yetiştirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, burada yetişen sporculardan kendilerinin de istifade ettiğini, bunlardan bir tanesinin de milli basketbolcu Mirsad Türkcan olduğunu söyledi.

"Türk şirketlerinin bölgeye ilgisi ve yatırımları artacak"

Başkonsolosluğun görev bölgesinin çok geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Çavuşoğlu, bir vatandaş olarak Başkonsolosluğun mevkidaşı Selakovic'e de hizmet edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Başkonsolosluğun açılmasıyla birlikte Türk şirketlerinin de bu bölgeye ilgisinin ve yatırımlarının artacağını düşündüklerini ve Türk şirketlerini teşvik ettiklerini dile getirdi.

Taşyapı firmasının Yeni Pazar-Tutin arasındaki yolun modernizasyon çalışmasını yürüttüğünü aktaran Çavuşoğlu, şantiyeyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'in 2017'de bu yolda geçirdiği bir kazada hayatını kaybettiğini ve yolun düzeltilmesi konusunda özel bir sorumluluk hissettiklerini kaydetti.

Sırbistan ve bu bölgeyle bağları güçlendirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Belgrad'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ikili ilişkileri nasıl geliştirileceğine dair görüşmeler yaptığını hatırlattı.

"Başkonsolosluğumuz Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Turizm, kültür ve eğitime de önem veriyoruz. Buradaki Türk Kültür Merkezinin de burada yaşayan Boşnak kardeşlerimiz tarafından çok ilgi gördüğüne şahit olduk. 240 öğrencisi var. İnşallah Belediye Başkanımızın desteğiyle kapasitesini daha da geliştiririz. Sancak halkının Türkiye'yi gönülden sevdiğini biliyoruz. Bilin ki bizde sizi gönülden, kalpten seviyoruz. Çanakkale savaşına gönüllü olarak katılıp şehit düşen Sancaklı Boşnakları rahmetle minnetle yad ediyorum.

Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında gösterdiğiniz dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. O gece Sancak halkı sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Bugün resmi açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir. Burası sizlerin de evidir."