Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandoların bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.