Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandoların bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
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