Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.
"FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız"
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan söküp atacağız. TİKA'larımız kalkınma projeleri gerçekleştiriyor. Balkan coğrafyasındaki tüm kesimleri asırlardır birlikte yaşadığımız ve gelecekte de birlikte yaşayacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde açılan Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Etiketler: FETÖ Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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