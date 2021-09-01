Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görevli personelin Türkiye’ye dönüşleri nedeniyle, Kayseri Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende açıklama yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Afgan kardeşlerimize eğitim desteği verdik"

Muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim yardımı desteği verdik. Afganistan’da 2002’den itibaren yaklaşık 20 bin asker ve sivil görev aldı.

"Tahliyenin başarısı TSK’nın gücünü göstermiştir"

Hızlı ve etkin kararlar alarak personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten kısa sürede tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin başarılı gerçekleştirilmesi TSK’nın gücünü göstermiştir.

"Türkiye olarak delişmeleri takip edeceğiz"

Mehmetçik Afganistan’da ecdadına yakışır şekilde görevini yapıp ülkesine dönmüştür. Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri takip edeceğiz.