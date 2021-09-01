Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride geçtiğimiz hafta başlayan petrol sızıntısı nedeniyle tüm dikkatler Doğu Akdeniz'e çevrildi.

Rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol almasıyla birlikte Türkiye de çeşitli tedbirler aldı.

Türkiye ve KKTC kıyılarının bu sızıntıdan etkilenmemesi için alınan tedbirler hayati önem taşıyor. Türkiye, deniz araçları ve önleyici ekipmanlarla birlikte bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, petrol sızıntısının kıyılarımıza ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

-Petrol sızıntısı nasıl temizlenecek?

-Kıyılarımıza ulaştı mı?

-Bölgede ne gibi tahribatlara yol açabilir?



Akdeniz’deki petrol sızıntısına ilişkin tüm merak edilenleri İSTE Deniz Bilimleri Fak. Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan @trthaber’de cevapladı. https://t.co/iZbs20LJiM pic.twitter.com/6bEzUQhRwJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2021

"Sızıntının İskenderun ve Mersin körfezine ulaşma ihtimali var"

Prof. Dr. Cemal Turan, "Yapmış olduğumuz çalışmalara göre küçük Asya akıntı sisteminin kuzeybatı ve kuzeydoğuya esmesi sonucu petrol sızıntısının İskenderun Körfezi ve Mersin Körfezi'ne ulaşma ihtimali var. Ulaştığı zaman ilk olarak Akyatan tarafına ve Yumurtalık Lagünlerine ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Daha sonra da Dörtyol ve İskenderun sahillerine ulaşma riski bulunmaktadır" dedi.

"Petrol sızıntısı deniz canlılarına zarar verebilir"

Petrol sızıntısının deniz canlılarına zarar verebileceğini söyleyen Turan, "Petrol sızıntısı özellikle su kuşları ve deniz memelileri gibi canlılara zarar verebilir. Su kuşlarının tüylerine bu petrol sızıntıları yapışmakta, deniz memelilerinin derilerine bulaşmakta. Bu durum hayvanların yalıtkanlık özelliklerini azaltmakta, sıcaklık değişimlerine karşı bu canlıları savunmasız bırakmakta. Ayrıca bu hayvanların batmazlık özelliklerini azaltarak yaşamlarını tahdit etmektedir" açıklamasını yaptı.

"Sızıntı tabana çökmeden temizlenmeli"

Sızıntının tabana çökmeden temizlenmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Deniz pedleriyle bariyerler oluşturularak önlem alınabilir. Petrol sızıntısı tabana çökmeden yüzeyde önlenmeli. Tabana çöktüğü zaman bu petrol, ekosistemde birincil tüketiciler dediğimiz mikroorganizmaları öldürüyor. Bunlar tabanda öldüğü taktirde üst taraftaki diğer tüketiciler de aç kalıyor. Aç kalması sonucu bu tabadaki canlıların da nesilleri tahlike altına giriyor. Onun için bu sızıntının temizlenmesi hayati önem taşıyor. Sızıntı deniz tabanına çökerse körfez yıllarca etkilenir. Vakumlama sistemleri de temizleme çalışmalarında kullanılır. Deniz pedlerinin yüzeye serilerek petrolün emilmesi en etkili yöntem olabilir."

"Balıkçılık olumsuz tekilenir"

Sızıntının uluşturacağı riskleri aktaran Turan, "Yangın riski oluşturur. Deniz trafiği olumsuz tekilenir. Balıkçılık olumsuz tekilenir. Ağlara yapışarak balıkçıların faaliyetlerini engeller. Kıyıya ulaştığı zaman bunları temizlemek çok zor. Çok uzun zamanımızı alır. Kıyıya ulaşmadan bu sızıntının temizlenmesi oldukça önemli" dedi.