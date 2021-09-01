Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısı, bölgede endişeye yol açtı.

Türkiye'nin de yakından takip ettiği olaya dair yeni uydu görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, denizdeki petrolün yayıldığı alan net biçimde görülüyor.

[Twitter/excelsior2020eu]

Bakan Karaismailoğlu: Kıyılarımıza bulaşan kirlilik yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Baniyas ilindeki Elektrik Santrali'ndeki fueloil depolama tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklanan petrol kirliliğinin KKTC kıyılarına zarar vermemesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teyakkuza geçtiğini söyleyen Karaismailoğlu, ''Şu anda ülkemiz kıyılarına veya KKTC kıyılarına bulaşan bir kirlilik söz konusu değildir.'' ifadesini kullandı.