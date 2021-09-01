2016 yılında üniversite öğrencisi olan Kwon Dae-hee, geçirdiği ameliyatın ardından bir buçuk ay komaya girdi ve kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

Oğlunun ölümünün ardından tek kişilik protesto başlatan Kwon'un annesi Lee Na-geum ise ameliyat görüntülerine ulaştı ve ameliyatın cerrah yerine hemşire ve stajyer doktor tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Lee ameliyatı yapması gereken cerraha dava açtı.

Dava sonucunda cerraha kasıtsız adam öldürme suçlaması ile 3 yıl hapis cezası verildi.

Anne Lee, "Hasta yakınlarının onayı olmadan bir başkasının ameliyatı gerçekleştirmesi bir suçtur" dedi ve ameliyathanelere kamera yerleştirilmesine yönelik girişimi büyük tartışmalara yol açtı.

Baskılara karşın Güney Koreli milletvekilleri Salı günü, cerrahların yerine geçen kalifiye olmayan personelin karıştığı bir dizi tıbbi kazadan sonra hastanelerin ameliyathanelere gözetleme kameraları yerleştirmesini zorunlu kılmak için oy kullandı.

Güney Kore ameliyathanelere kamera yerleştiren ilk ülke olacak.

Bazı sağlık çalışanları kameraların doktorlara güveni azaltacağını ve hastaların mahremiyetini ihlal edeceğini savunurken, bazı doktorlar da cctvlerin suçları azaltabileceği, tıbbi kazaları, cinsel istismarı önleyeceği konusuna dikkat çekiyor.

