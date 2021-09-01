Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yeni bir yaşanabilir gezegen sınıfı belirledi.

Hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip sıcak, okyanusla kaplı gezegenler anlamına gelen "Hycean" gezegenleri olarak adlandırılan öte gezegenler, Dünya benzeri gezegenlerden çok daha fazla sayıda ve tespit edilmesi daha kolay.

Hycean gezegenleri, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde Güneş Sistemimizin dışındaki yaşamın biyo-imzalarının keşfedilmesine yol açabilir.

Cambridge Astronomi Enstitüsü'nden çalışma lideri Dr Nikku Madhusudhan, "Hycean gezegenleri başka yerlerde yaşam arayışımızda yepyeni bir yol açıyor. Bu gezegenlerin başka canlılaların biyo-imzasını bulma konusunda daha iyi bir şans sunduğunu düşünüyoruz” dedi.

Hycean gezegenleri

Dünya'dan 2,6 kat daha büyük olabilir ve yüksek atmosferik sıcaklıklara sahip olabilir.

Bununla birlikte, okyanus koşulları Dünya'nınkine benzer olabilir ve bu nedenle potansiyel olarak mikrobiyal yaşamı barındırabilir.

Gökbilimciler, diğer gezegenlerde yaşam belirtileri ararken, tümü Dünya'da bulunan oksijen, ozon, metan ve azot oksit gibi biyo-imzalara bakıyorlar.

Bilim insanları son olarak 35 ila 150 ışıkyılı uzaklıkta bir dizi Hycean gezegeni belirledi.



