AB petrol sızıntısına müdahale için gemi gönderiyor
Avrupa Birliği, Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerinden endişe duyuyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebi üzerine AB, sızıntıya müdahale için gemi gönderiyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, günlük basın toplantısında Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki bir rafineride yaşanan petrol sızıntısının farkında olduklarını belirten
McPhie, Kıbrıs makamlarının durumu yakından takip ettiklerini ve harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.
EMSA petrol toplama gemisi gönderiyor
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sızıntı konusunda Avrupa Deniz Koruma Ajansı'ndan (EMSA) teknik destek talep ettiğini aktaran McPhie, EMSA'nın bölgeye bir petrol toplama gemisi göndermek için harekete geçtiğini kaydetti.
Esed rejimi medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.
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