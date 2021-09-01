Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 14:32Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'ye sağlık kontrolü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Milano'daki bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Berlusconi'nin partisinden Reuters'a yapılan açıklamada, eski başbakanın, sağlık kontrolü yapılması için Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.
Muayenenin ardından hastaneden ayrılan Berlusconi, en son geçtiğimiz hafta aynı hastaneye kaldırılmış ve orada 1 gece geçirmişti.
84 yaşındaki eski başbakan, koronavirüse yakalandıktan sonra geçen yıl hastaneye girip çıkmış ve o süreci "Hayatımın en tehlikeli mücadelesiydi." diye nitelemişti.
Etiketler: İtalya
Son Haberler
- 15:43
- 15:31
- 15:17
- 15:11
- 15:08
Sıradaki Haber
Volkswagen, dizel skandalına ilişkin mahkeme kararını temyize götürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz