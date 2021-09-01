Ülkenin Katsina, Niger, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde sık sık motosikletle düzenlenen saldırıları engellemek için bidonlarda benzin satışını da içeren bazı yasaklar getirildi.

Katsina Valisi Aminu Bello Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette bidonlarda benzin satışının yasaklandığını ve sadece iki benzin istasyonunun bir süreliğine açık kalacağını belirtti.

Eyaletin bazı kara yolların geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaşan Masari, hayvan pazarının kapalı kalacağını ve hayvanların eyaletten taşınmasının yasaklandığını kaydetti.

Güvenlik Uzmanı Dr. Yahuza Ahmad Getso, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı eyaletlerde motosiklet kullanımının yasaklanmasına rağmen silahlı saldırıların arttığını söyledi.

Getso, eyalet hükümetin aldığı önlemlerin doğru olduğunu belirterek, "Bu kararla en azından saldırıları durdurulabilir." dedi.

Motosiklet yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanabiliyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.