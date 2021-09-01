Fransa’nın başkenti Paris’te, Torosaurus’a ait 200 iskelet parçası bir araya getirildi ve ortaya 66 milyon yaşında olduğu sanılan dev bir dinozor çıktı.

Şimdiye kadar keşfedilen en büyük Torosaurus "Büyük John", 2015 yılında ABD’nin Güney Dakota eyaletinde keşfedildi.

Açık artırmaya çıkacak

16 Eylül’e kadar sergilenecek olan Torosaurus, 21 Ekim’de Drouot müzayede evinde açık artırmaya çıkacak.

1 milyon 200 bin ile 1 buçuk milyon euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Torosaurus’lar dinozor ailesi içinde en çok tanınanlardan ve sürü halinde gezdikleri biliniyor.

Kafalarındaki üç boynuz sayesinde, hem kendi türüne hem de diğer yırtıcılara karşı koruma sağladıkları tahmin ediliyor.