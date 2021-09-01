TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zahid Sobacı, TRT hakkında ileri sürülen İzmir Marşı'nın yayınlanmadığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finalinde oynanan Türkiye-Polonya maçını TRT1'de milyonlarca kişinin izlediğini belirtti.

TRT hakkında dünden beri ileri sürülen İzmir Marşı’nın yayınlanmadığına dair haksız ithamlara cevabımızdır.Vicdanlı ve adaletli her akıl bu metinde gerçeği görecektir. Dilerim bu kez gerçek de yalan kadar hatta daha fazla değer görür. #TRT1 pic.twitter.com/5QklALE0Oo — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 1, 2021

"Yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır"

Büyük bir başarı gösteren millileri kutlayan Sobacı, bu başarıya TRT'nin İzmir Marşı'nı sansürlediği şeklinde mesnetsiz iddialarla, hatta bilinçli bir körlükle gölge düşürmeye çalışanları kınadı.

Sobacı, "Türkiye-Polonya maçı Bulgaristan’da oynandığı için bu maçın resmi yayıncısı olarak Bulgaristan’daki yayın kuruluşundan verilen görüntüler TRT’ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın yayın formatı gereği her maç sonrası olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıtmıştır. Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır." dedi.

"Sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur"

TRT'yi sansürcülükle suçlayıp, haksız ithamlarda bulunanların büyük bir kısmının yayıncılık dünyasında yer aldığını ve bu görüntülerin Bulgaristan yayıncı kuruluşundan geldiğini adı gibi bildiğini kaydeden Sobacı, "Eğer çalıştığı alanla ilgili bir cahillik söz konusu değilse, bu tavır kutuplaşmadan beslenen habis bir ruha işaret etmektedir. Toplumun sinir uçları ile oynayarak, sosyal medyada etkileşim hevesine hapsolmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

Sobacı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir. Millilerimizin başarılarını TRT ekranlarından yayınlamaya ve hep birlikte ortak sevinç paydasında buluşmaya devam edeceğiz." dedi.