Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre güven mektubunu sundu.

Algabre'nin büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra sırasıyla Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera ile Tacikistan Büyükelçisi Ashrafyon Sheralievich güven mektuplarını takdim etti.