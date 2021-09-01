Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Beştepe'de güven mektupları takdim töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı ülkelerin büyükelçileri ayrı ayrı güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre güven mektubunu sundu.
Algabre'nin büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra sırasıyla Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera ile Tacikistan Büyükelçisi Ashrafyon Sheralievich güven mektuplarını takdim etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan Filipinler Bolivya
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