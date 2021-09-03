Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 13:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu memleketi Rize'de olacak. Erdoğan, bugün ve yarın Rize'de açılış törenlerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'ye gidiyor.
Cumhurbaşkanı, bugün ilk olarak İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katılacak.
Erdoğan'ın yarın da Rize'de programları olacak.
Cumhurbaşkanı, yarın da Sahara Tüneli ve Rize Diş Hekimliği Fakültesi açılışını gerçekleştirecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rize
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