İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla yeni bir genelge yayımladı.

Genelge ile Afganistan ve Pakistan'dan gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri belirlendi.

PCR testi istenecek

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan gelenlere yurda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecek.

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan en az iki doz aşı yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlere karantina uygulanmayacak.

Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka

Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek ve bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelen ancak son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

Bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri

sonlandırılacak.

12 yaş altındaki çocuklar PCR testinden muaf tutulacak

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişlerde PCR/antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak ­gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.