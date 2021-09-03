Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde olan PKK/YPG’li 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdi."
Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 3, 2021
PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0dGGx0Bbvq
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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