Diyarbakır Anneleri, bir kez daha teröre seslerini yükseltti.

Evlat nöbeti, 3'üncü yılına girerken "Teröre Geçit Yok, PKK'ya Lanet Yürüyüşü" düzenledi.

"Türkiye 3 Eylül'de Nöbette" çağrısına her kesimden destek geldi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek yöneticileri ve diğer illerde evlat nöbeti başlatan aileler, HDP binası önündeydi.

[Fotoğraf: AA]

"Kadınların sahiplendiği mücadelede kaybetmek mümkün değil"

Teröre lanet yürüyüşüne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Bakan Yanık, "Devletimiz terörle mücadelesini son derece kararlı bir biçimde sürdürüyor .Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır Anneleri ile alakalı hassasiyetini çok iyi biliyoruz, annelerin olması ayrıca çok önemli çünkü son derece gerçek ve son derece içten bir mücadeledir. Kadınların sahip olduğu bir mücadelede geri düşmek söz konusu değildir, kaybetmek mümkün değildir" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Destek için Almanya'dan Diyarbakır'a geldi

Almanya'da evlat nöbeti tutan Maide Anne de aileler destek için Diyarbakır'daydı.

"Şu anda kanser tedavisi görmüş olmam lazımdı; ama ben onu bugün için erteledim. Sırf buradaki annelere destek olmak için ve de çocuğuma aynı zamanda kendi sesimi duyurmak için geldim."

3'üncü yılına giren oturma eyleminde 32 aile evladına kavuştu.

[Fotoğraf: AA]