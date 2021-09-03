Adalet Bakanlığı arabuluculuk uygulaması ile ilgili son verileri paylaştı.

Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta 2 milyon 185 bin 944 dosyanın 1 milyon 507 bin 438’i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

Dosyaların ortalama 10 günde çözümlendiği iş uyuşmazlıklarında başarı oranı yüzde 59 oldu.

Ticari arabuluculukta başarı oranı yüzde 53'e ulaştı

Ticari arabuluculukta ise yüzde 53 başarı oranına ulaşıldı. Arabulucular bu dosyalarda ortalama 20 gün gibi kısa bir sürede tarafları uzlaştırdı.

Tüketici uyuşmazlıklarında ise uygulamanın başladığı 28 Temmuz 2020’den bugüne kadar 68 bin 911 dosya arabulucuya gitti ve bu dosyalardan 37 bin 602’si çözüme kavuştu. Bu dosyalarda ortalama 10 günde uzlaşma sağlandı.

