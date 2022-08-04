Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak, soruların çalındığına veya sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, 3 Ağustos'ta, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konuldu.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.