Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nda kuzu eti fiyatlarının yüzde 25 indirimli satılacağını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak.

Fiyatlarda yapılan indirimle kuzu etinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.

ESK’nın indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre, gövde kuzu 129,75 liradan %25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak.

Bakan Vahit Kirişci, Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yangın söndürme uçağı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yagın söndürme uçaklarıyla ilgili ise "Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz" açıklamasını yaptı.