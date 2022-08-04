Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 09:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimi önlendi
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG
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