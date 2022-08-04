Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 08:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda tahıl anlaşması ve ikili ilişkileri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu ABD Türkiye- ABD İlişkileri Antony Blinken
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