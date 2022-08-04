Resmi ziyaret için Kuala Lumpur'a giden Çavuşoğlu, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkiler konusunda Malezya'nın The New Straits Times gazetesine makale kaleme aldı.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'un geçen ay Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin iki ülke ilişkilerini mümkün olan her alanda daha da ileriye taşımak için karşılıklı taahhüdü teyit ettiğini ve iş birliğini uzun süredir devam eden ve gelecek vadeden doğasını ortaya koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, söz konusu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yakub'un Türkiye-Malezya arasındaki ikili ilişkileri "Kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine çıkarma kararı aldıklarına işaret etti.

Çavuşoğlu, kendisinin dün başlayan ve 2 gün sürecek olan Malezya ziyaretinin de iki ülke arasında yeni iş birliklerinin önünü açmasını ve mevcut iş birliklerini güçlendirmesini umduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olarak ve ortaya koyduğu "Yeniden Asya" girişimi doğrultusunda Asya ülkeleriyle fırsatları değerlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Çavuşoğlu, bölgesinde ve ASEAN'daki kilit konumuyla Malezya'nın Türkiye'nin Asya ile bağlarında özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

"Pandemiye rağmen geçen yıl ikili ticaret hacmimiz önemli ölçüde arttı"

Çavuşoğlu makalesinde, Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ticarete değinerek "Pandemiye rağmen geçen yıl ikili ticaret hacmimiz önemli ölçüde artarak 3,54 milyar dolara ulaştı. 5 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşmak için çabalıyor ve ticaretteki önemli potansiyeli gerçekleştirme ve daha yüksek seviyelere taşıma konusundaki karşılıklı taahhüdümüzü gerçekleştiriyoruz. Kovid-19 sonrası ekonomilerimizin toparlanması ve ikili serbest ticaret anlaşmamızın hizmetleri, yatırımları ve e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesinin de hedeflerimize ulaşmamızda etkili olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel güvenliğin giderek daha da karmaşık hale geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Savunma sanayisi, gelecek vadeden bir iş birliği alanı olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda karşılıklı yatırım fırsatları, ekonomik bağlarımızda artan bir ivme yaratma potansiyeline sahiptir. Güvenlik ve savunma, ekonomi, ticaret ve yatırım, eğitim, sağlık, turizm ve kültür gibi çok çeşitli alanlarda birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye, Malezyalılar için her zaman en popüler turizm destinasyonlarından biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğimizin çeşitlendirilmesi her iki ülkeye de fayda sağlayacak"

Türkiye ile Malezya arasındaki yakın iş birliğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ortak değerlere ve insandan insana güçlü bağlara sahip olduğumuz için, iş birliğimizi çeşitlendirmenin her iki ülkeye de fayda sağlayacağına ve kardeş halklarımız tarafından değer göreceğine inanıyorum. Ümmetin sorunlarından uluslararası ve bölgesel zorluklara kadar pek çok konuda benzer bir vizyonu paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hem Türkiye hem de Malezya liderlerinin küreselleşen dünyada bölgesel sorunların bile küresel etkileri olduğunun farkında olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu sorunlara çözümlerin ancak çok taraflı katılım ve kapsamlı bir çerçeve ile elde edilebileceğini kaydetti.

İki ülkenin bölgesinde ve ötesinde değişen dinamiklerin benzer düşünen ortakların her zamankinden daha fazla iş birliği yapması ve el ele vermesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunları göz önünde bulundurarak Malezya ile bölgesel ve uluslararası organizasyonlarda da iş birliğimizi derinleştirmeye önem veriyoruz. Türkiye ve Malezya'nın çok taraflı forumlarda birlikte çalışarak bölgesel ve küresel sorunların çözümüne önemli katkılarda bulunabileceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, COVID-19 ve Ukrayna'daki savaş gibi küresel sonuçları olan bölgesel krizlerin ortaya çıkardığı zorlukların çok taraflı iş birliğinin önemini bir kez daha hatırlattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her platformu kullanarak zorlukların üstesinden gelmeye kararlıyız ve gıda güvenliğini sağlamaktan COVID-19 aşımız Turkovac'ı ve bunun arkasındaki teknoloji ve bilgi birikimini paylaşmaya kadar gerekli girişimleri yapmaya hazırız. Sonuç olarak, Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam ediyor ve Malezya gibi arkadaşlar ve ortaklarla iş birliği yapmaya kararlı. Coğrafi olarak ayrı olmalarına rağmen, ülkelerimiz ortak değerler ve hedeflerle yakından bağlantılı. Bu nedenle Türkiye ve Malezya'nın önümüzdeki yıllarda halklarının gücünden ve desteğinden yararlanarak çok boyutlu ilişkilerini daha da derinleştireceklerine inanıyorum."