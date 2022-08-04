Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Cemevi saldırısı planlı bir provokasyon
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevi saldırısının planlı bir provokasyon olduğunu belirterek, " tür olaylarda kendini deliliğe vuranlar çıkıyor. Bu deliler nasıl oluyor da 3 saatte bu 3 adrese gidiyor başka bir ilden? Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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