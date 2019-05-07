CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
Kaynak: TRT Haber
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
Kaynak: TRT Haber