YSK'nin gündeminde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Partinin olağanüstü itirazında kararını verdi.

Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK, MHP'nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından İstanbul'da seçimlerin yenileceğini "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun." sözleriyle duyurdu.

"AK Parti'nin olağanüstü itirazı kabul edildi"

MHP'nin YSK Temsilcisi Kürşat Türker Ercan da, İstanbul’da seçimlerin yenileneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için AK Parti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbul'da seçimler yenileniyor.

MHP Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek."

Yenilenen seçimde neler tekrar edilecek?

Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

Yenilenen seçimde aday listesi değişecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

Seçmen listeleri güncellenecek mi?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA