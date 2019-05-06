Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Şehitler Tepesi belki boş kalmayacaktır ama kimsenin bu güzel ülkemizi elimizden almaya gücü yetmeyecektir.

"Şehit yakını ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakını ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor.

"Tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz"

Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon olduğu sürece hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Terör örgütleriyle sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir.https://t.co/ifxAGrorbP pic.twitter.com/F1DsybFxpi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Tek derdimiz 82 milyonun geleceğidir"

Tek derdimiz ülkemiz, milletimiz, 82 milyonun geleceğidir, evlatlarımıza 2023 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır. Bu mücadelede en büyük dayanağımız, kahraman askerimizdir, polisimizdir, jandarmamızdır, bekçimizdir, güvenlik korucumuzdur.

Tek amacımız, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır. Bu mücadelede en büyük dayanağımız, kahraman askerimizdir, polisimizdir, jandarmamızdır, bekçimizdir, güvenlik korucumuzdur.https://t.co/ifxAGr6PNf pic.twitter.com/M5jaUuNaeh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA