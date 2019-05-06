Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı vesilesiyle Çankaya Köşkü'nde ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i karşılamasının ardından başlayan görüşmeyle ilgili değerlendirmesini, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabında paylaştı.

Çavuşoğlu mesajında, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le NATO-AB ilişkileri ve ülkemizin S-400 alımı dahil pek çok konuyu değerlendirdik. Londra'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın hazırlıklarını görüştük" ifadelerini kullandı.

"NATO, Türkiye ile dayanışma içindedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Twitter hesabından görüşmeye dair bir fotoğraf ve mesaj paylaştı.

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yeniden Ankara'da olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO, ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA