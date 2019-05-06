Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: TRT Haber
CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Kaynak: TRT Haber