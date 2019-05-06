AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı ile ilgili, "Talebimizin bu noktada haklılığı YSK'nın kararıyla teyit edilmiş oldu. Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. " dedi.

Recep Özel, "Aynı adaylara gidilir, ölüm ve istifa halinde aday değişebilir." diye konuştu.

#SONDAKİKA

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Siyasi partiler aynı adaylarla gidebilir, ölüm ve istifa halinde adaylar değiştirilebilir.https://t.co/7GULapAUNG pic.twitter.com/2xEaeFMuVI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, sandık kurullarının teşkiliyle ilgili, "Yeniden, kanuna uygun bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Mazbata iptali kararının da çıktığını belirten Özel, seçmen kütüklerinin aynı kalacağını söyledi.

#SONDAKİKA

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel:Mazbata iptali kararı çıktı. Seçimin yenilenmesi tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. https://t.co/7GULapAUNG pic.twitter.com/uh2nVddNkw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber