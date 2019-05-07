AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin parti genel merkezinde açıklama yaptı.

"Tek bir oyun heba olmamasını istedik"

Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. Tek bir oyun bile heba olmamasını istedik. Bütün partiler gibi biz de seçimlerdeki itirazlarımızı ilettik. Bu mesele AK Parti'nin çıkarının korunması değil, vatandaşımızın oyunun net bir şekilde ortaya çıkması meselesidir.

Yüksek Seçim Kurulu, bütün bu süre içerisindeki incelemelerinden sonra, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Şüpheleri kaldırmak, birtakım sıkıntılı durumları izale etmek açısından milletin iradesine başvurmak, her zaman yegane pusulamızdır.https://t.co/bwNBXXrxxs pic.twitter.com/DAZ0pzDv5H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Sürece saygı gösterdiğimiz için sonuca da saygı gösterdik"

Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır. Biz sürece saygı gösterdiğimiz için sonuca da saygı gösterdik. Fakat bu süre boyunca karşımızdakiler YSK'ya baskı mekanizması oluşturdular. Ne zaman demokrasiden bahsetsek, tehditle ortaya çıkıyorlar.

#SONDAKİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hukuki sürece saygı göstermeyenin, siyasi sonuca da saygısı olmayacağını görmek lazım. İstanbul ile ilgili karar verilmeden evvel, Ankara’da da benzer tartışmalar yaşandı ama biz sürece de sonuca da saygı gösterdik.https://t.co/bwNBXXrxxs pic.twitter.com/bED2biWXMq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Bu kadar kine, öfkeye, telaşa, tehdide gerek yok"

İstanbul adayı saldırganlıkla cümleler kuruyor. CHP'nin adayı vatandaşın bir kısmını bir kısmına karşı kışkırtıyor. YSK birinin elinden alıp birini galip ilan etmiyor, "Burada usulsüzlükler var, seçimi yenileyin" diyor. YSK milletin iradesine başvurulmasını istedi. Bu kadar kine, öfkeye, telaşa, tehdide gerek yok.

#SONDAKİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: YSK birinden alıp mazbatayı, başkasına vermedi, başkasını galip ilan etmedi. Buradaki şaibelerin ortadan kalkması için seçimi yeniliyorum dedi. İstanbul halkı kararını verecek. Bu kadar kine, öfkeye, telaşa gerek yok.https://t.co/bwNBXXrxxs pic.twitter.com/StcAb5NKU5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Usulsüzlüklere göz yummadığımız için bizi hedef alıyorlar"

Muhalefet, saygılı bir tutum ortaya koyacakları yerde Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye kalkıyorlar. AP raportörünün sözü aynen CHP'nin açıklamasında yer aldı. Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar, bizi hedef alıyorlar.

"Karar, Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır"

Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır.https://t.co/bwNBXXrxxs pic.twitter.com/ipe5iAJa2D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Kazanan kaybeden parti olur ama kaybeden tek bir vatandaşımız olmaz"

İstanbul halkı ne derse seçimin sonunda hepimiz sevgiyle karşılayacağız, sonuca saygı duyacağız. Kazanan kaybeden parti olur ama kaybeden tek bir vatandaşımız olmaz. Provokasyonları dikkatle izlediğimizi belirtmek isterim.

"YSK kararına uymakla mükellefiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hukuken ortaya koyduğumuz deliller, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, en önemlisi suç duyurusunda bulunulacak kadar ciddiye alınmıştır ve doğru görülmüştür. Siyasi partiler görevlerini yapacak, vatandaşımız karar verecek, sonuç ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var diyeceğiz. YSK kararına uymakla mükellefiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hukuken ortaya koyduğumuz deliller, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, en önemlisi suç duyurusunda bulunulacak kadar ciddiye alınmıştır ve doğru görülmüştür.https://t.co/bwNBXXrxxs pic.twitter.com/ceIyKOXJIl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mayıs 2019

"Cumhurbaşkanımız kararı olumlu bulmuştur"

Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur.

'Türkiye hem seçimi yapar, hem reformlara odaklanır'

Türkiye'nin hukuk gücü, demokrasi gücü, bu süreçleri olgunlukla ve sakinlikle yürütmeye muktedirdir. Türkiye hem seçimi yapabilecek, hem reformlara odaklanabilecek bir ülke.

"Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam ediyor"

Yaşanan gelişmeler Cumhur İttifakı'nın ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyuyor. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir.

"TÜSİAD'ın kaygı duyması bizim açımızdan kaygı verici"

TÜSİAD'ın kaygı duyması bizim açımızdan kaygı vericidir. TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor.

"Seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız"

Aday gündemimiz yok, yolumuza devam ediyoruz. Seçim kampanyamızda radikal bir değişiklik yapmayacağız, Cumhurbaşkanımız MYK'da birimlere talimatlarını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır.

Belediye başkanlığı görevinin kime verileceği konusunda yetki İçişleri Bakanlığı'ndadır.

Kaynak: TRT Haber, AA