AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Gönül Sofraları programı kapsamında Başakşehir'de bir ailenin iftar sofrasına misafir olduktan sonra, YSK'nin kararını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin olağanüstü itirazını oy çokluğuyla kabul etmesini değerlendirdi.

Kararın İstanbul için hayırlı olmasını dileyen Şenocak, "Daha öncesinde de defalarca söylediğimiz gibi bu süreçte ilk günde beri söylediğimiz bir şey vardı. Şeffaf, şaibesiz seçim. Tüm itirazlarımız da bunun üzerine yapmıştık. Sonucunda da YSK, bu süreçle alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir karar verecekti. Başından beri söylediğimiz başka bir şey, parti olarak YSK'nin vereceği her karara rıza göstereceğimizi söylemiştik. Süreçle alakalı yaptığımız toplantılar ve itirazlar sonucunda da ilk gün ne söylediysek, son gün de aynısını söylüyorduk. Bugün dahi konuşmalarımızda YSK hangi kararı alırsa alsın bu kararı saygıyla karşılayacağımızı ifade etmiştik. YSK, bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde, toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de almış oldukları bu karardan dolayı YSK'deki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Önümüzde yapılacak seçimin de İstanbul halkına ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Şenocak, AK Parti'nin sunduğu belgeler hakkında ise şunları kaydetti:

"Bunlar çok net verilerdi. Buna benzer başka verilerimiz de vardı. Özellikle sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin küsurun üzerinde bir sayı... 120'ye yakın imzasız cetvelden bahsediyoruz. Bununla alakalı YSK'nin da süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız. Kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki süreçte şeffaf ve şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Bu anlamda yetkili tüm organların tüm hazırlıklarını yapacağını diliyorum."

Gönül Sofraları programı için Güvercintepe Mahallesi'nde Nuri ve Şefika Yılmaz çiftinin evine misafir olduğunu dile getiren Şenocak, teşkilatların seçim çalışmalarına ilişkin ise "Teşkilat ve bizler bugüne kadar olduğu gibi aynı gayret ve tempoyla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 23 Haziran'daki seçimin yine AK Partili bir belediyeyle yönetileceğini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA