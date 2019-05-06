Binali Yıldırım, İstanbul'da seçimlerin 23 Haziran'da tekrarlanması kararının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah. — Binali Yıldırım (@BY) 6 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber