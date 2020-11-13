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Kelbecer'i terk eden Ermeniler yakıp gidiyor
15 Kasım’da Azerbaycan’a bırakılacak olan Kelbecer’in boşaltılması işlemi sürüyor. Bazı Ermeniler evlerini boşalttıktan sonra Azerbaycanlıların kullanamaması için yakıyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşmanın ardından takvim işliyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve Ermeni siviller Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını terk etmeye başladı.
O görüntüler Rus basınında yer aldı
Ancak bölgeyi terk eden bazı Ermeniler geride büyük bir yıkım bırakıyor. Rus basınında da yer alan görüntülerde, Kelbecer'de Ermeniler yaşadıkları evlerin kapı ve pencerelerine kadar her şeyini söküyor. Bazıları evlerini boşalttıktan sonra Azerbaycanlıların eline geçmemesi için yakıyor.
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Ermenilerin 15 Kasım’a kadar Kelbecer'i, 20 Kasım’a kadar Ağdam'ı ve 1 Aralık’a kadar Laçın'ı Azerbaycan’a teslim etmesi gerekiyor.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 14:28
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