CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs (Covid-19) tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek." ifadesini kullandı.

Muhittin Böcek'in moralinin iyi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Öncelikle hastanede görev yapan hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyum. Günün 24 saati çalışıyorlar emek harcıyorlar başkan için özel olarak da her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Başkanın morali gayet iyi yerinde. Gülümsedik, sohbet ettik, espri yaptık. Umarım kısa süre içerisinde görevinin başına döner." diye konuştu.