Yeni eğitim öğretim dönemi koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başladı.

Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçildi.

İkinci aşamada; ilkokullar, köy okulları, 8'inci ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise ortaokul 5'inci ve lise 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi.

Okullarda ara tatil için son ders zili bugün çalacak. Öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor.



Öyleyse başlığı açıyorum:#maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 13, 2020

Bakan Selçuk'tan ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan ara tatille ilgili mesaj yayınladı.

Bakan Selçuk mesajında, "Tatilden sonra tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor"