Bakanlık, şehit yakınları ve gaziler için yeni bir çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Şehit Gazi Bilgi Sistemi üzerinden paydaş kurumlar arasında veri alışverişini sağlayacak Bakanlık, ayrıca kamu kurumlarının şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin yürüttüğü hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunacak.

Böylelikle aylık bağlanması, eğitim öğretim yardımı, kamuda istihdam süreçleri, ücretsiz ulaşım hakkı gibi pek çok hizmetle ilgili iş ve işlemlere yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması sağlanacak.

44 binden fazla şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edildi

Öte yandan bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler için istihdam hakkı, sivil terör mağdurlarının kapsama alınması, sağlık, ücretsiz ulaşım, şehit ve gazi çocukları için eğitim ve öğretim alanında sağlanan desteklere yönelik pek çok yeni uygulama hayata geçirildi.

Eğitim, sağlık ve seyahat gibi alanlarda sağlanan destek ve hizmetlerin çerçevesi, vazife ve harp malullerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bakanlığın verilerine göre, Eylül 2020 itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 44 bin 384'e ulaştı.

Şehit ve gazi çocukları için 62,9 milyon lira eğitim öğretim yardımı

Bakanlıkça 188 bin 514 şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınına ücretsiz seyahat kartı verilirken, 19 bin 440 şehit ve gazi çocuğu ile gazi ve vazife malullerine 62,9 milyon lira eğitim öğretim yardımı yapıldı.

59 bin harp ve vazife malulünün kendisine veya hak sahibine de 187,3 milyon lira ek ödemede bulunuldu.

Şehit yakınları ve gaziler yalnız bırakılmadı

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenli ziyaretler bu yıl da yoğun bir şekilde devam etti.

COVID-19 ile mücadele sürecinde, gereken tedbirleri alarak ailelerin kapısını sık sık çalan ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan uzmanlar, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla 83 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Ev ziyaretlerinde psiko-sosyal destek hizmetleri de sunuldu.

Kahramanların isimleri ebedileştirildi

Bakanlık, Türkiye'nin bağımsızlığı için canlarını feda eden, kahramanlıklarıyla destan yazan şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve onları ebedileştirmek için isimlerinin kuruluş binaları, cadde, sokak, park gibi alanlara verilmesini sağlıyor.

Bu çerçevede Eylül 2020 sonu itibarıyla 2 bin 88 isimlendirme yapıldı.

Ayrıca 2019'da başlatılan çalışmayla Kıbrıs Barış Harekatına katılan 27 bin 960 şehit yakını ve gaziye Milli Mücadele Madalyaları tevcih edildi.